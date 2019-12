Vertici di Atm funerale vittima Milano

(ANSA) - CASSINA DE' PECCHI (MILANO), 14 DIC - Il presidente di Atm Luca Bianchi, il dg Arrigo Giana e alcuni dipendenti in divisa dell'Azienda dei trasporti milanesi partecipano al funerale di Shirley Ortega Calangi,la donna di origine filippina di 49 anni morta dopo lo scontro di sabato 7 dicembre a Milano tra un filobus e un mezzo della raccolta dei rifiuti.

Bianchi ha preferito non rilasciare dichiarazioni arrivando alla chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Cassina de' Pecchi, il comune alle porte del capoluogo lombardo dove vivono parenti e amici della donna, e dove c'è una storica comunità filippina.

In chiesa, visibilmente commossi, ci sono anche il compagno della donna, Christian Ghinaglia, la sorella Violetta e la figlia Angie, 26 anni, arrivata l'altra sera dalle Filippine. La messa, a cui partecipano circa duecento persone, verrà officiata dal cappellano della comunità filippina in due lingue, appunto il filippino e l'italiano.