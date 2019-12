Natale, ecco i pensieri su Albero

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - 'Caro Babbo sono a posto, Grazie'.

C'e' più ottimismo quest'anno sui messaggi indirizzati a Babbo Natale lasciati sull'albero in Galleria Umberto a Napoli dove tra particolari richieste amorose: 'No casi umani please', esami da superare, 'Analisi anche con 18' e 'Napoli campione Ma mi basta che la Juve perda' c'e' spazio per ringraziamenti per quanto ottenuto.

Rubacchio, il nome dato all'albero in galleria per i continui furti degli scorsi anni, è ormai diventato per tradizione raccoglitore di appelli dove napoletani e turisti lasciano bigliettini e disegni.

Mille richieste che, in qualche modo danno anche un'idea delle dei problemi e delle priorità di chi si appresta ad affrontare un nuovo anno.

E allora spazio per chi e' in cerca di più sicurezza nel lavoro "Non ti chiedo l'In...finito ma almeno l' In...determinato", o per chi sentendosi vittima di pettegolezzi chiede 'Fai seccare la lingua a chi parla troppo. Fino a liste infinite di giocattoli da parte di bambini'.