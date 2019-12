Bufera vento, danni ingenti nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 14 DIC - Le forti raffiche di vento che hanno sferzato per tutta la notte la provincia di Nuoro, interessando maggiormente le zone costiere di Siniscola e dell'Ogliastra, hanno creato ingenti danni. Alberi sradicati, tetti scoperchiati, comignoli fatti volare dal vento e tanti cartelli della segnaletica stradale spazzati letteralmente via dal forte maestrale. Impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco, con circa 70 interventi portati a termine.

Momenti di apprensione si sono vissuti a Bari Sardo, sulla costa centro orientale sarda, tra gli abitanti di una zona rurale in località Piralei - per i quali non è stata tuttavia disposta l'evacuazione - dove ieri notte si è sviluppato un incendio che ha interessato una superficie di 10 ettari. I pompieri, visto il forte vento che ha alimentato le fiamme, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme solo all'alba.