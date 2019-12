Natale e Capodanno, 18,3 mln italiani in viaggio +10%

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Circa 18 milioni e 287 mila italiani, pari al 30,3% della popolazione, si godranno una vacanza tra Natale e Capodanno, facendo segnare un incremento del 9,82% rispetto all'anno scorso. In crescita anche il giro d'affari, che supererà i 13 miliardi di euro (+12,5%). Lo rileva Federalberghi. In particolare, saranno 9,8 milioni gli italiani che si muoveranno per le vacanze di Natale (+9,3%): l'89,9% resterà in Italia (87,9% nel 2018) contro un 10,1% che sceglierà l'estero. In 8,4 milioni partiranno per Capodanno (+10,5%): Italia ancora meta preferita (per il 69,4%), mentre il 30,6% opterà per l'estero. (ANSA).