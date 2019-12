Dà fuoco a rifiuti speciali e cassonetti a Roma, arrestato

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Ha dato fuoco a rifiuti speciali e a diversi cassonetti provocando un incendio di grandi proporzioni che ha interessato anche i primi piani di uno stabile di via Calpurnio Pisone, in zona Don Bosco a Roma. Ma l'uomo, un 36enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di incendio.

La scorsa notte, in seguito a una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112, i carabinieri sono immediatamente intervenuti sorprendendo il 36enne che aveva fatto partire l'incendio appiccando il fuoco a un materasso nei pressi di alcuni cassonetti dei rifiuti. L'incendio, che fortunatamente non ha provocato feriti, è stato poi domato dai vigili del Fuoco.

Il piromane, riconosciuto anche da alcuni testimoni, è stato arrestato e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

