Un morto in incendio causato da luci di Natale

Un'altra vittima, in questo caso in provincia di Pistoia, causata da un incendio provocato da un cortocircuito delle luci di Natale. Un video diventato virale pone l'attenzione sulla pericolosità delle luci lasciate incontrollate sugli alberi di Natale o sugli addobbi.

L'incendio in cui un anziano è morto dentro un'abitazione di Agliana (Pistoia) la notte scorsa, secondo prime valutazioni dei vigili del fuoco, sarebbe stato causato da un cortocircuito partito dalle luci dell'albero di Natale. La vittima si chiamava Giovanni Nesti, aveva 83 anni, ed era un ex commercialista in pensione, molto conosciuto nella cittadina. Non aveva particolari problemi di salute ed è morto per una presunta intossicazione da monossido di carbonio, gas scaturito dall'incendio.

La moglie e la figlia sono state soccorse e poi ricoverate in ospedale per accertamenti medici avendo respirato i fumi dell'incendio, ma non sono in pericolo di vita. La procura ha avviato accertamenti e disposto rilievi scientifici. L'abitazione dove c'è stato l'incendio è una palazzina di tre piani che ha subito ingenti danni, soprattutto al tetto, puntellato dai vigili del fuoco.