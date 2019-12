Sardine, Parolin: 'Cogliere spinte positive del movimento'

"Io non sono un membro delle sardine, credo che l'importante sia cogliere tutto quello che di buono c'è anche in questi movimenti e cercare di valorizzarlo sempre per il bene del Paese. Questo è il mio augurio, che si mettano in luce soprattutto le spinte positive, altre forse sono meno 'positive', queste spinte positive che siano messe al servizio del bene del Paese". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento al Bambino Gesù con il ministro Roberto Speranza.

Ieri la manifestazione di ieri delle Sardine a Torino.