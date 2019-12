Studenti cantano Bella Ciao, polemica

(ANSA) - LA SPEZIA, 9 DIC - Polemica in un comune dello spezzino per la scelta di una scuola media di far cantare agli alunni Bella Ciao durante una commemorazione per ricordare le vittime di un eccidio nazifascista. La scelta è stata sostenuta dal sindaco di Riccò del Golfo (La Spezia), Loris Figoli (centrodestra) al quale si erano rivolti alcuni genitori in disaccordo con la canzone -a loro dire- 'politica', che ha ricordato come 'Bella Ciao è un canto popolare'. Al primo cittadino ha però replicato un esponente leghista, Fabrizio Zanicotti, sostenendo che "anche Faccetta Nera è un canto popolare. Sarebbe bene fosse cantato dagli alunni insieme a Bella Ciao".