Photoansa si presenta domani a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 9 DIC - Il presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II Gianfranco Miccichè, il direttore della Fondazione Patrizia Monterosso e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando interverranno alla presentazione del libro Photoansa 2019 che si terrà domani, martedì 10 dicembre, alle 11.00 nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo. È la prima volta che il libro Photoansa, che raccoglie le immagini più significative dell'anno scattate dai reporter dell'agenzia, viene presentato a Palermo. All'appuntamento, con il direttore dell'ANSA Luigi Contu e l'Ad Stefano De Alessandri, anche alcuni dei protagonisti della cronaca di quest'ultimo anno in Sicilia: dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello all'ideatore della Strada degli scrittori, il giornalista Felice Cavallaro; dalla nipote di Andrea Camilleri, Arianna Mortelliti, al responsabile dei progetti di Save the Children in Sicilia Alessio Fasulo; oltre a Domenico Schillaci, cofondatore e direttore di Push, una delle start up siciliane di successo.