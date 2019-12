Doping Palio Asti 2014, imputati assolti

(ANSA) - ASTI, 9 DIC - Sono stati tutti assolti i diciannove imputati, tra fantini e proprietari di animali, al processo per i presunti casi di doping al Palio di Asti del 2014. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Asti, Elisabetta Chinaglia. Il pm Laura Deodato aveva chiesto condanne fino a due mesi e venti giorni di reclusione per maltrattamento di animali.

Secondo l'accusa gli imputati avevano somministrato ai cavalli farmaci dopanti vietati e dannosi, come antinfiammatori e cortisonici.

La vicenda processuale, lunga e inedita, era iniziata subito dopo il Palio del 2014 in seguito ai controlli antidoping effettuati sugli animali.