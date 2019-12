Scontro bus-camion: gravissima donna

(ANSA) - MILANO, 8 DIC - La prognosi rimane riservata per la donna di 49 anni da ieri in coma, dopo essere rimasta coinvolta nello scontro avvenuto a Milano a un semaforo, tra un filobus e un camion per la raccolta dei rifiuti dell'Amsa. Secondo fonti del Policlinico del capoluogo lombardo, dove la donna è ricoverata, la situazione è gravissima e dagli ultimi accertamenti le condizioni parrebbero irreversibili. Saranno determinanti le prossime ore.