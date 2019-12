Versiliana, rimossi libri nazifascisti

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 7 DIC - Libri esposti a un mercatino di Natale, realizzato oggi e domani nel parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) sono stati fatti rimuovere dal presidente della Fondazione Versiliana, Alfredo Benedetti. Motivo, alcuni titoli richiamano le ideologie fascista e nazista. In particolare, una bancarella esponeva ben riconoscibili il 'Mein Kampf' di Hitler, un libro di Canti fascisti, testi dell'autore Peter Miller. "Non è tollerabile che un mercatino di Natale diventi spazio di propaganda per ideologie contrarie alla Costituzione - spiega Benedetti -.

Abbiamo chiesto all'associazione che lo ha organizzato la rimozione dei libri esposti, su personale iniziativa di uno degli antiquari. Sono libri che offendono prima di tutto uno spazio democratico quale è quello della Versiliana". Per il sindaco Alberto Giovannetti "episodio spiacevole e grave, i libri sono stati subito rimossi. L'espositore richiamato. Caso chiuso".