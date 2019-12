Morto a Genova ex magistrato Mario Sossi

(ANSA) - GENOVA, 6 DIC - E' morto oggi a Genova all'età di 87 anni l'ex magistrato e politico Mario Sossi. Pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre, nel 1974 venne tenuto sotto sequestro dalle Brigate Rosse per oltre un mese. Il nome di Sossi resta legato a uno dei primi 'salti di qualità' delle Brigate Rosse che il 18 aprile 1974 lo sequestrarono a Genova, caricandolo su un'auto guidata da Alberto Franceschini e seguita da Mara Cagol - una ventina i componenti che parteciparono al rapimento. Sossi venne quindi sottoposto a un 'processo' delle Br, in cui si decise di ucciderlo, ma ne venne poi chiesta la liberazione in cambio del rilascio di otto componenti del gruppo XXII Ottobre. Nonostante il parere favorevole alla libertà provvisoria del gruppo, dato dalla Corte d'assise d'appello, il procuratore di Genova Francesco Coco si rifiutò di controfirmare l'ordinanza presentando ricorso in Cassazione. Il 23 maggio 1974 Sossi venne comunque liberato, e rientrò da solo a Genova dal luogo del sequestro.