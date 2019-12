Kenya: palazzo crollato, almeno 2 morti

(ANSA-AP) - NAIROBI, 6 DIC - E' di almeno due morti il bilancio provvisorio delle vittime del crollo dell'edifico a 6 piani avvenuto questa mattina a Nairobi, in Kenya. Lo hanno riferito le autorità locali, precisando che sotto i detriti potrebbero essere intrappolate altre persone. Finora sono una decine quelle estratte vive dalle macerie grazie ai residenti in zona che hanno scavato a mani nude.

Il commissario regionale di Nairobi Wilson Njenga ha dichiarato che 57 camere della palazzina crollata erano state affittate, mentre la Croce Rossa ha detto nell'edificio vivono 22 famiglie.

Personale militare è arrivato sul luogo del disastro per portare assistenza. Sul posto ci sono anche attrezzature pesanti ma Njenga ha spiegato che l'avvio di qualsiasi scavo potrebbe causare ulteriori danni se qualcuno in vita fosse rimasto intrappolato tra i detriti. Gli operatori sanitari hanno allestito un pronto soccorso improvvisato sotto un tetto di lamiera.(ANSA-AP)