Dolomiti Superski, 900 km di piste

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Con le aperture del prossimo fine settimana, puntuale per la festa dell'Immacolata, Dolomiti Superski si avvicina sempre più al "pieno regime": in tutte le 12 zone sciistiche del carosello più grande del mondo, da sabato 7 dicembre, saranno a disposizione degli appassionati ben 900 km di piste e 354 impianti di risalita. Già aperta la Sellaronda in entrambi i sensi di percorrenza, così come anche un cospicuo numero di piste e impianti su tutto il territorio.