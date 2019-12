Auto su veicoli incidentati, un morto

(ANSA) - ORISTANO, 6 DIC - Incidente stradale mortale sulla statale 131 all'altezza di Uras (Oristano). La vittima è un uomo di circa 50 anni. Ferite almeno altre due persone. La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara e sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Da quanto si apprende nell'incidente, avvenuto all'altezza del chilometro 70 in direzione di Oristano, sono rimaste coinvolte tre vetture.

Un'auto con a bordo il 50enne, la moglie e una figlia si è scontrata con una seconda macchina. I conducenti sono scesi per controllare i danni e piazzare il triangolo, Un furgone si sarebbe piazzato vicino ai veicoli, coprendo la visuale e a quel punto è arrivata una terza auto che ha falciato le persone che si trovavano in strada.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118 e dei carabinieri. Purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Il traffico sulla statale che collega Cagliari a Sassari sta subendo rallentamenti.