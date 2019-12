Laurea in mattinata, muore nella notte

(ANSA) - FERRARA, 5 DIC - Si era laureato ieri mattina in Giurisprudenza: nella notte dopo aver festeggiato ha avuto un malore ed è morto. Il giovane 34 anni, originario della Calabria, è stato soccorso in piena notte in una casa in città, dove il ragazzo era ospite di un amico.

Dalla prima ricostruzione di sanitari, medico legale e Carabinieri probabilmente la morte è avvenuta per un malore.

Stando alle prime indagini degli inquirenti, il giovane ha avuto nel corso della notte una crisi respiratoria che lo ha portato alla morte poco prima delle 3. Ulteriori accertamenti potranno verificare se il 34enne, durante i festeggiamenti, abbia fatto uso di alcol o stupefacenti che potrebbero avere condotto al malore. E' stato disposto l'esame tossicologico e l'autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso.