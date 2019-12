Sindaco pianta albero in ricordo Pinelli

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Tra i tanti momenti che i milanesi vivranno durante la settimana di celebrazioni per il 50mo anniversario della strage di piazza Fontana, ce ne sono due che sono dei particolari omaggi: le letterine inviate dai bambini italiani al sindaco della città, in quel 1969, e un albero che verrà piantato in ricordo di Giuseppe Pinelli.

Le letterine sono conservate negli archivi del Comune, e alcune di esse sono state esposte oggi, a Palazzo Marino, nel corso della presentazione del programma delle celebrazioni. A distanza di tanti anni l'attuale sindaco, Giuseppe Sala, l'11 dicembre, alle 16, pianterà un albero in piazzale Segesta, davanti alla casa di famiglia di Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, morto mentre si trovava trattenuto in Questura il 15 dicembre, pochi giorni dopo la strage, avvenuta il 12.