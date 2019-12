Maltempo, disagi in zone Pistoia e Prato

(ANSA) - PISTOIA, 2 DIC - Violento temporale nel Pistoiese, in particolare nella zona di Casalguidi e Cantagrillo: il reticolo idraulico minore non ha retto allagando strade, negozi e case al piano terra. "Abbiamo diverse vie e piazze sott'acqua - spiega il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi - case, scantinati e negozi allagati. Non ci sono persone in pericolo di vita, ma i danni sono ingenti". Situazione difficile anche a Pistoia città dove ci sono sottopassi allagati (sono chiusi viale Europa e Bonelle), acque basse tracimate (Bollacchione, Acqualunga, Ombroncello), fognature che non ricevono più in zona Nespolo, Bottegone, Ramini, Masiano.

Allagamenti e disagi anche nel Pratese mentre i livelli del fiume Bisenzio, che ha superato il primo livello di guardia, hanno spinto il Comune di Prato a disporre la chiusura delle piste ciclabili in numerosi tratti e attivare Centro operativo della Protezione civile. Allagamenti diffusi anche nell'Empolese Valdelsa e in Mugello.