Imprenditore ferito con colpi arma

(ANSA) - PALERMO, 2 DIC - Tentato omicidio a Belmonte Mezzagno (Pa). Due uomini a bordo di una moto hanno affiancato Giuseppe Benigno, 45 anni, che era su una automobile Bmw in via Kennedy. Uno dei killer ha esploso alcuni colpi, pare quattro, che hanno ferito non in modo grave Benigno. I familiari hanno accompagnato l'uomo all'ospedale Civico. Qui hanno raccontato quanto era successo agli infermieri e ai medici. Indagano polizia e carabinieri. Benigno è un imprenditore edile. Non ha precedenti penali, affermano gli investigatori.