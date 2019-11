Sisma, fondi E-R per Municipio Caldarola

(ANSA) - CALDAROLA (MACERATA), 30 NOV - Inaugurata a Caldarola, uno dei centri del Maceratese colpiti pesantemente dal sisma del 2016, la nuova sede del Municipio: L'importo dei lavori di circa 700mila euro è stato finanziato con una donazione da 525 mila euro dalla Regione Emilia Romagna e per il resto dalla Regione Marche. La struttura, in acciaio e con copertura in legno, è in un'area di circa 2mila mq. E' stata realizzata dalla RI costruzioni su un unico piano fuori terra a forma di 'L', con due corpi di 378 mq e di 40 mq: è antisismica e dotata di impianti energetici a ridotto impatto ambientale.

"L'inaugurazione - ha commentato il presidente della Regione Luca Ceriscioli all'evento - celebra e consolida l'amicizia con la Regione E-R sempre vicina e che ha dato il suo contributo e supporto anche quando i riflettori si sono abbassati". Tra gli altri c'erano anche il sindaco Luca Maria Giuseppetti, l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, il consigliere regionale Sandro Bisonni e l'assessore della Regione E-R Paola Gazzolo.