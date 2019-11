Scivola con bici su ghiaccio e muore

(ANSA) - LECCO, 30 NOV - Un uomo di 51 anni ha perso la vita questo pomeriggio, scivolando con la bicicletta sul ghiaccio e precipitando all'Alpe Giumello, località montana della provincia di Lecco, sopra gli abitati dei comuni di Casargo e Vendrogno.

L'allarme è scattato attorno alle 15 e sul posto sono stati inviati l'elisoccorso del 118 con volontari del Soccorso alpino e i carabinieri.

In base a una prima ricostruzione fornita dal 118, il 51enne sarebbe scivolato su una lastra di ghiaccio, precipitando poi per almeno 50 metri. Il medico inviato sul posto ha solo potuto constatare il decesso.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.