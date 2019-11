Clima, opera museo Recanati in sciopero

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 29 NOV - Per un giorno un'opera del museo civico di Recanati sarà 'in sciopero' per il clima.

Per tutta la giornata di oggi, i visitatori di Villa Colloredo Mels non potranno ammirare il dipinto "Leopardi sul letto di morte" (Giuseppe Ciaranfi, 1838-1902), che fa parte del patrimonio leopardiano, perché il museo cittadino aderisce alla mobilitazione "Museums for future". L'iniziativa arriva in occasione del quarto 'global strike' per il clima del movimento di Fridays for future che chiede il rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 legati ai cambiamenti climatici; e che vengano trovate soluzioni. Per la prima volta la protesta coinvolge i musei: arte e cultura per una rivoluzione green. Nasce così #MuseumsforFuture per invitare con "scioperi artistici" i professionisti del patrimonio culturale alla mobilitazione. Il museo di Recanati ha selezionato l'opera che ritrae Leopardi e l'ha rimossa dall'esposizione, sostituendola con il messaggio dell'#ArtStrike "Non sai cosa hai fino a quando non c'è più".