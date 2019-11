Chiuso traffico su viadotto Flaminia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 29 NOV - La necessità di un intervento di ripristino di "alcuni elementi" del viadotto che trova lungo la Flaminia tra Strettura e il valico della Somma è emersa durante i controlli svolti periodicamente dall'Anas. La strada statale resta quindi provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal chilometro 111 al 115, lungo la direttrice Spoleto-Terni.

L'intervento sul viadotto - riferisce l'Anas - sarà quindi suddiviso in due fasi. Una prima per ripristinare la circolazione entro le festività natalizie e l'altra di risanamento complessivo.

Dai controlli è emerso - si legge nel provvedimento di chiusura - un "ammaloramento strutturale" di alcune parti non rilevato nelle precedenti ispezioni. Degrado che comunque - secondo quanto si apprende - non mette a rischio la struttura. (ANSA).