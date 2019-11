Sequestrati a Milano 2 quintali granchi

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Oltre due quintali di granchi cinesi vivi sono stati sequestrati in 4 negozi dai carabinieri forestali di Milano. Si tratta di crostacei di cui sono vietate la detenzione e la commercializzazione in quanto sono considerate una specie invasiva poiché potenzialmente nocive per gli ecosistemi con cui vengono a contatto e per le specie autoctone già presenti. I titolari dei 4 negozi sono stati denunciati.

Grazie ai controlli, effettuati anche con i veterinari di Ats Milano, sono stati scoperti 230 chili di granchi cinesi vivi e sono state riscontrate violazioni delle normative di igiene e sicurezza alimentare con il sequestro del pescato surgelato in cattivo stato di conservazione. Una pescheria è stata chiusa per le gravi violazioni riscontrate dai veterinari.