Mafia:a Comuni sardi 105 beni confiscati

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Centocinque beni tra case, appartamenti, villini, terreni e casolari per un valore di oltre 7 milioni di euro, confiscati alla criminalità organizzata attiva in Sardegna, saranno presto disponibili per la collettività e i Comuni che ne faranno richiesta. Oggi in Prefettura a Cagliari si è tenuta la conferenza dei servizi per l'assegnazione dei beni. All'incontro presieduto dal prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, erano presenti numerosi sindaci e prefetti dell'Isola, oltre ai rappresentati delle forze dell'ordine.

"Oggi siamo impegnati in questa conferenza dei servizi con vari Comuni, tra i quali Cagliari, Nuoro, Sassari e quelli del Sud Sardegna. Ci sono già 18 amministrazioni locali interessati all'acquisizione di questi 105 beni - ha sottolineato Frattasi - Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse, adesso vedremo se le acquisizioni saranno confermate