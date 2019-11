Ferisce moglie a coltellate, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Ha accoltellato ripetutamente al collo la convivente che, per scampare alla sua furia, si è barricata in una stanza della casa e ha chiamato il 112. È accaduto durante la notte in un'abitazione a Sanluri, nel sud Sardegna, dove un parrucchiere cinese di 48 anni, Li Xianfu, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Vittima la convivente, una 30enne cinese, che è stata medicata in ospedale.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, era in preda ai fumi dell'alcol e ha avuto un violenta discussione con la compagna, nata dopo che questa ultima aveva ricevuto alcuni sms sul telefonino. In preda alla rabbia il 48enne l'ha prima picchiata, poi ha afferrato un coltello da cucina colpendola per tre volte al collo. Nonostante le ferite, la giovane donna è riuscita a fuggire, rifugiandosi in una stanza. Poi con il cellulare ha chiamato i carabinieri.