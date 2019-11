Accademia Pa, al via a Nettuno

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Venerdì 29 novembre al via la Sede di Nettuno dell'Accademia della Pubblica Amministrazione. Il Comune del Tridente diventa così uno dei poli principali della Regione per la formazione e l'aggiornamento professionali dei dipendenti pubblici e sarà il punto di riferimento in questo settore di un comprensorio che comprende Comuni, Asl, Agenzia delle Entrate, Comunità Montane, Camere di Commercio, Inps, Ater, Anas, Arpa, Arsial e Aziende ospedaliere dei comuni di Anzio, Nettuno, Aprilia, Cisterna, Ardea, Lanuvio, Velletri, Ariccia, Sermoneta, Pontinia, Sezze, Sabaudia, Pomezia, Genzano, Cori, San Felice Circeo, Municipio X Roma, Municipio IX Roma, Marino, Nemi, Castel Gandolfo, Rocca Massima, Norma, Lariano, Artena, Colleferro, Segni, Valmontone. "È un orgoglio per la Città di Nettuno avere qui una sede dell'Accademia della Pa - afferma l'assessore al Personale, Marco Roda - riteniamo fondamentale investire sull'aggiornamento continuo per offrire ai dipendenti il più elevato standard di preparazione".