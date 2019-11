Sequestrata maxi discarica a Messina

(ANSA) - MESSINA, 27 NOV - I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina e del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Messina, hanno proceduto al sequestro preventivo di un'area di circa 12 mila metri quadri, nel rione Gravitelli, trasformata in discarica abusiva a cielo aperto. L'inchiesta - condotta dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dai militari della Stazione Navale di Messina - riguarda ditte e società - anche registrate come Onlus - riconducibili a una coppia, M.D.

di 53 anni e M.G. 32 anni, attivi nel settore del movimento terra. Con alcuni complici, che sono stati denunciati, avrebbero illecitamente scaricato una enorme quantità di rifiuti speciali, costituita da materiali di risulta derivanti da attività edili e di sbancamento, in una estesa area privata, priva di autorizzazione.