Papa: nomina Barbagallo Presidente Aif

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 NOV - Papa Francesco ha nominato Carmelo Barbagallo, presidente dell'Aif, l'Autorità di Informazione Finanziaria vaticana. Prende il posto di René Brulhart, il cui mandato non è stato rinnovato dal pontefice, anche a seguito dell'ultimo scandalo finanziario che ha scosso il Vaticano. Barbagallo, 40 anni in Banca d'Italia, è stato finora funzionario generale con l'incarico di alta consulenza al Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism.