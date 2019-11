Voragine A21, procura Asti indaga

(ANSA) - ASTI, 26 NOV - La procura di Asti ha aperto un fascicolo sulla voragine che domenica sera si è aperta nell'asfalto dell'autostrada A21 Torino-Piacenza, all'altezza del comune di Villafranca d'Asti. Si tratta modello 45, di atti relativi, cioè senza indagati né ipotesi di reato. "E' un avvio esplorativo per capire cosa possa essere accaduto e quali possano essere le cause", dicono in procura, dove sono state depositate le relazioni tecniche di forze dell'ordine e tecnici incaricati, materiale ora al vaglio dei magistrati.