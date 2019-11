Sit in tassisti contro Taxi web

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Decine di tassisti si sono riuniti in sit-in stamani alla stazione Termini per protestare contro la piattaforma capitolina Taxi web, per chiedere al Campidoglio una nuova viabilità in Piazza dei Cinquecento e l'aggiornamento delle tariffe. Ad appoggiare lo sciopero, i sindacati dei tassisti Cgil, Usb, Uri, Mit, Lega Coop, Tras e Orsa.

Dalla piazza è arrivata la richiesta di un incontro con la sindaca Virginia Raggi.

Dall'assessorato alla Città in movimento si fa sapere che il servizio Taxi web consiste "nella gestione automatizzata di tutte le pratiche amministrative relative alla licenza taxi ed Ncc di Roma. Gli operatori del settore possono avviare la maggior parte delle pratiche on-line senza recarsi allo sportello al pubblico di Roma servizi per la mobilità".