Panchina rossa per Tiziana Cantone

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Da oggi i napoletani e i turisti che passeranno in piazzetta Duca D'Aosta si imbatteranno nella panchina rossa dedicata alla memoria di Tiziana Cantone, la giovane 33enne di Mugnano di Napoli che nel 2016 si tolse la vita dopo la diffusione in rete di un suo video dal contenuto intimo. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla Commissione Pari opportunità della Regione Campania e dalla I Municipalità di Napoli ed ha visto il coinvolgimento di studenti del liceo 'Umberto', del liceo 'Mazzini' e della scuola secondaria 'Tito Livio'. Alla cerimonia ha partecipato, accanto alle istituzioni cittadine e regionali e a rappresentanti delle forze dell'ordine, anche la madre di Tiziana, Maria Teresa Giglio. E proprio i ragazzi sono i principali destinatari del messaggio che le istituzioni hanno voluto lanciare con l'installazione della panchina per Tiziana.