Mamma Cantone, snobbata da Napoli bene

(ANSA) NAPOLI, 26 NOV - "Tiziana era una ragazza come tante, che viveva la sua vita intima in modo normale. Le perversioni non le appartenevano, lo dico qui, in uno dei luoghi della Napoli bene, dove ci sono i veri pervertiti che si devono vergognare. Lei non ha mai fatto del male a nessuno ed è stata lapidata mediaticamente e abbandonata nell'indifferenza e nell'omertà di tanti". Lo ha detto Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, a margine dell'inaugurazione di una panchina rossa in memoria della ragazza in Piazzetta Augusteo a Napoli. "Parlo - ha aggiunto la mamma della ragazza che si è suicidata nel 2016 dopo l'enorme diffusione di un suo video intimo - che la conoscevano bene. Sono rimasta molto colpita dall'indifferenza della città di Napoli che lei amava molto. Ora Tiziana ha smesso di essere invisibile ed è riconosciuta per quello che era in realtà, una ragazza meravigliosa, molto dolce ed empatica". La signora Giglio sottolinea il lavoro che sta facendo contro la diffusione di quei video.