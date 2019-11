In 6 mesi 7 mila denunce di scomparsa

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Da inizio anno al 30 giugno sono state 6.761 le denunce per persone scomparse: la maggior parte viene poi ritrovata, ma una su quattro va a ingrossare un esercito di 'invisibili'. Sono 60 mila, infatti, i cittadini ancora da rintracciare da quando è attivo il sistema di allertamento, di cui 10mila italiani e 50mila stranieri. I dati dell'ufficio del Commissario di governo per le persone scomparse sono stati ricordati al convegno 'Persone scomparse: una sfida per le istituzioni', ospitato dalla Sapienza.