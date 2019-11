Dimesso da ospedale, muore in casa

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Dimesso dall'ospedale è morto poi a casa. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nell'abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona Primavalle, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia l'uomo era stato dimesso poche ore prima dall'Ospedale Cristo Re. Sono in corso indagini sulle dimissioni dell'uomo dalla struttura ospedaliera per verificare eventuali inefficienze o errori.