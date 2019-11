Camion investe operai in Salento,3 morti

(ANSA) - GALATONE (LECCE), 26 NOV - Un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce, è stato investito da un camion in transito. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno tre vittime, mentre una quarta persona sarebbe stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e carabinieri.