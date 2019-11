Bomba dopo che ex rifiuta regalo, preso

(ANSA) - NOVARA, 26 NOV - Una bomba-carta contro l'abitazione della ex: è accaduto ieri, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Cameri (Novara). L'autore del gesto, un 28enne di Novara, è stato arrestato dai carabinieri. E' accusato di minacce e danneggiamento aggravato, nonché di porto e detenzione illegale di esplosivi.

Il giovane si è presentato a casa della ex con un orso di peluche altezza uomo. "Voglio regalarti un peluche, aprimi", le ha detto. Al rifiuto della donna, è sceso nell'androne dell'edificio e ha fatto esplodere la bomba carta, danneggiando il pavimento, alcuni vetri e l'auto della vittima parcheggiata di fronte a casa. E' stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona ed è stata richiamata dal forte boato. Nell'esplosione ha riportato ustioni ad una mano. I resti della bomba sono stati recuperati su un'area di 60 metri quadrati.