Arriva il Black Friday, voglia di Natale e piccole follie

Per anticipare qualche regalo di Natale, concedersi una coccola o un piccolo lusso desiderato e atteso da tanto tempo ormai basta un click e il gioco è fatto: sarà un esercito di quasi 15 milioni di italiane ad approfittare dei vantaggiosi sconti dello shopping online in occasione del Black Friday, in calendario il prossimo 29 novembre. Secondo QVC, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, che ha realizzato tramite Osservatorio QVC (osservatorioqvc.it) una nuova ricerca raccogliendo opinioni e percezioni di un campione di donne tra i 18 e i 65 anni (pari a circa 14,7 milioni di persone, residenti su tutto il territorio nazionale, con l'abitudine a connettersi online con regolarità almeno una volta alla settimana), la festa degli acquisti "in offerta speciale", di tradizione statunitense, è ormai diventata una piacevole abitudine anche in casa nostra. I numeri che emergono dallo studio, realizzato con Human Highway, parlano chiaro: l'83% delle intervistate conosce benissimo il Black Friday, il 61,7% ha già avuto modo in passato di fare acquisti in questa occasione, e una donna su due non vede l'ora che arrivi la data per comprare. La "febbre" da Black Friday inizia già un mese prima, perché, dice la ricerca, il 51,8% del campione (circa 9 milioni di donne) ha già deciso con 4 settimane di anticipo di fare acquisti il 29 novembre. Al centro dei desideri delle consumatrici ci sono i regali di Natale ma anche la possibilità di fare una follia per gratificarsi (48,8%) o concedersi prodotti che a prezzo pieno magari non comprerebbero (43,1%).

Guarda l'infografica interattiva sul Black Friday