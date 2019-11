Vigilante fermo su orlo baratro viadotto

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Ero in fase di sorpasso, ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore.

Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c'era più". E' la testimonianza, riferita all'ANSA, di Daniele Cassol, vigilante 56enne riuscito a fermarsi a pochi metri dall'orlo del baratro sulla Torino-Savona. "Dietro di me arrivava anche un pullman con decine di persone, per fortuna siamo riusciti a fermarlo", racconta. Altri testimoni, invece, raccontano di aver "sentito un botto". "Abbiamo visto il ponte dell'autostrada che non c'era più - dicono -. Ovviamente abbiamo pensato subito ad un nuovo ponte Morandi".