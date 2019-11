Migranti:naufragio,7 cadaveri recuperati

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 24 NOV - Sono sette i cadaveri recuperati fino ad ora, su una ventina di dispersi, dopo il naufragio avvenuto ieri ad un miglio dalla costa di Lampedusa.

Tutto il personale della Guardia costiera e della Guardia di finanza di Lampedusa partecipa alle operazione che si stanno svolgendo anche da terra. Le condizioni del mare sono infatti proibitive e le motovedette non possono avvicinarsi alla riva.

Secondo le testimonianze dei 149 superstiti tratti in salvo ieri, sul barcone vi erano altre 20 persone. "Siamo tornati a contare i morti nel silenzio più completo e nell'indifferenza" ha commentato il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.

La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto intanto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo plurimo.