Maltempo in Calabria, allagamenti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 NOV - Le piogge intense in corso in tutta la Calabria stanno provocando allagamenti e disagi in varie zone della regione. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per soccorrere automobilisti in difficoltà e liberare locali invasi dall'acqua.

Maggiormente interessate dagli allagamenti la città di Reggio Calabria e il comprensorio di Lamezia Terme.

In tutti i comandi dei vigili del fuoco della Calabria é stato disposto l'incremento dei dispositivi di soccorso, con il richiamo al lavoro del personale libero dal servizio per fronteggiare le criticità.

Non si segnalano, comunque, al momento, criticità gravi.