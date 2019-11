92enne a domiciliari tenta fuga a Parigi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 NOV - Alla veneranda età di 92 anni, ed agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione illegale di arma, é evaso ed ha tentato di raggiungere Parigi, con scalo a Milano, imbarcandosi su un aereo in partenza da Reggio Calabria. É la singolare vicenda che ha visto protagonista Antonino Infantino, pensionato reggino con precedenti penali.

Infantino, dopo avere effettuato il check-in on line, ha raggiunto con un autobus di linea l'aeroporto "Tito Minniti" introducendosi nello scalo utilizzando la porta riservata ai passeggeri in uscita. Il pensionato portava con sé una valigetta in cui custodiva, oltre agli effetti personali, una pezza di formaggio ed alcune medicine.

La presenza di Infantino non é però sfuggita ai carabinieri in servizio nell'aeroporto, che lo hanno bloccato e ricondotto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari.

Non si conoscono i motivi per i quali il pensionato volesse raggiungere Parigi, dove non risulta risiedano suoi parenti od amici.