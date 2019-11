Uomo si dà fuoco, ignote ragioni gesto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 23 NOV - Un uomo di 58 anni si è dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina stamani a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, e versa in gravissime condizioni.

Non si conoscono le ragioni del gesto che l'uomo ha messo in pratica mentre si trovava all'interno del cimitero comunale. Il 58enne, dipendente comunale, ha riportato gravi ustioni in gran parte del corpo e si trova attualmente ricoverato in un centro specializzato a Catania. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.