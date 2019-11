Su Facebook minacce di morte a Ilaria Cucchi: 'Chiedo a Salvini cosa ne pensa'

"Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che denunciare ma mi rendo conto che di fronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela". Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, allegando l'immagine del post di un utente che scrive: "qualcuno le metterà una palla in testa prima o poi". A quanto si è appreso, il post sarebbe stato segnalato alla polizia.