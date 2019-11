Rimorchio rifiuti abbandonato su statale

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Un rimorchio carico di rifiuti speciali abbandonato su una piazzola della carreggiata è stato trovato in località Somma Vesuviana (Napoli), in direzione Napoli, sulla strada '268' del Vesuvio dal personale Anas (gruppo Fs) in servizio sulla statale. Il mezzo, in particolare, contiene ingenti quantità pellame, presumibilmente scarti di lavorazione. Il personale Anas ha quindi informato la Polizia Stradale che è intervenuta sul posto per il sequestro del materiale e l'avvio delle relative indagini giudiziarie. Una volta che le autorità competenti avranno individuato le modalità di smaltimento, Anas potrà fornire il necessario supporto al trasporto del mezzo.

Fino all'avvenuta rimozione potrà essere provvisoriamente necessario il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia e transito sulla corsia di sorpasso.(ANSA).