Maltempo: allarme per due rii a Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Durante l'allerta meteo rossa in corso nel centro ponente della Liguria è scattata la fase di allarme per rischio esondazione a Genova dei rii Ruscarolo e Fegino in val Polcevera poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi.

Lo comunica il Comune di Genova che ha chiuso la viabilità nella zona della rotatoria tra il ponte Polcevera, via Borzoli e via Ferri in direzione mare. L'allerta meteo rossa è scattata a mezzanotte e sono in corso forti piogge sul centro di Genova.