Maltempo: a Genova 19 sfollati

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Allagamenti in Valpolcevera per la pioggia intensa che si è abbattuta in particolare tra le due e le quattro e sono esondati i rii Fegino e Ruscarolo. In via precauzionale a Genova sono state allontanate da casa 19 persone in via Rivarolo e a Teglia. Diverse strade cittadine sono state chiuse per gli allagamenti, quattro palazzine in Corso Perrone sono isolate, per un totale di 120 persone coinvolte. La protezione civile invita i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa. Il record di pioggia caduta nella notte è nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro-ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze. Sull'autostrada A7 Genova-Milano è stata chiusa la tratta tra Bolzaneto e Busalla in direzione Busalla per un allagamento all'interno della galleria Brasile.

Nel centro e nel ponente ligure è scattata dalla mezzanotte l'allerta meteo rossa.