Esonda rio Lovassina nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 NOV - E' la provincia di Alessandria, già colpita dal maltempo nelle scorse settimane, la zona in cui le nuove precipitazioni stanno creando i maggiori disagi.

Nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo si registrano allagamenti per l'esondazione del rio Lovassina. Per lo stesso motivo, nella vicina Litta Parodi, chiusa via Frugarolo. A Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, chiusa la strada comunale che conduce alla frazione Fontanasse. Aperti 18 Centri Operativi Misti e 12 Comunali. Attivati 75 volontari del Coordinamento Regionale Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Alpini; richiesti 5.900 sacchetti di sabbia.

Monitorato speciale il torrente Orba, in particolare nella zona di Basaluzzo. Le forze dell'ordine raccomandano di mettersi in autostrada solo se strettamente necessario.