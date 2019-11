Compra droga nel bosco e va in overdose

(ANSA) - CASTANO PRIMO (MILANO), 23 NOV - Un uomo di 44 anni, di Novara, è morto per overdose dopo essere stato soccorso nei pressi dei boschi di Castano Primo, nel Milanese. Trasportato in ospedale già incosciente, è deceduto subito dopo. A dare l'allarme è stato un amico che era con lui, il quale ha raccontato che entrambi si erano iniettati poco prima un mix di cocaina ed eroina, comprata poco prima nell'area verde da alcuni spacciatori. Anche quest'ultimo è stato accompagnato in ospedale per un controllo. Sulla salma della vittima è stata disposta l'autopsia.